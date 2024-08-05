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Регионы России

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Москва расширяет зону платной парковки в некоторых районах

Москва расширяет зону платной парковки в некоторых районах

Жители некоторых районов столицы столкнулись с проблемой расширения зон платной парковки. По словам представителей Дептранса, такое решение было принято для увеличения количества бесплатных парковочных мест среди жителей определенных улиц.

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