Москва расширяет зону платной парковки в некоторых районах

Жители некоторых районов столицы столкнулись с проблемой расширения зон платной парковки. По словам представителей Дептранса, такое решение было принято для увеличения количества бесплатных парковочных мест среди жителей определенных улиц.
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