Во Дворце Республики состоится юбилейный концерт скрипача Анатолия Вицу

В пятницу, 24 ноября, в 18.00 во Дворце Республики в Кишиневе состоится юбилейный концерт "Прекрасные годы с любовью к песне", посвященный скрипачу и дирижеру Анатолу Вицу, композитору и аранжировщику, заслуженному артисту, в связи с его 70-летием и 50-летием творческой деятельности, сообщает MOLDPRES.