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На период бархатного сезона в Крым запустят дополнительные поезда

На период бархатного сезона в Крым запустят дополнительные поезда

На период с июля по сентябрь «Гранд Сервис Экспресс» продлил курсирование поездов «Таврия» №177/178 «Москва-Киевская - Симферополь» и №551/552 «Нижний Новгород - Симферополь», увеличив количество рейсов в бархатный сезон.

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