«Людей это злило». Жак Вильнёв — о сравнениях с легендарным отцом

«Людей это злило». Жак Вильнёв — о сравнениях с легендарным отцомFerrariЧемпион мира Формулы 1 1997 Жак Вильнёв долгие годы не хотел, чтобы его сравнивали с легендарным отцом Жилем.
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