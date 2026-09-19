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«Людей это злило». Жак Вильнёв — о сравнениях с легендарным отцом

«Людей это злило». Жак Вильнёв — о сравнениях с легендарным отцомFerrariЧемпион мира Формулы 1 1997 Жак Вильнёв долгие годы не хотел, чтобы его сравнивали с легендарным отцом Жилем.

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