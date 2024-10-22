Кассация подтвердила конфискацию коттеджного поселка Ходорковского

Первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратовской области оставил без изменения решения об обращении в доход государства подмосковного коттеджного поселка «Яблоневый сад» по делу Михаила Ходорковского* и Платона Лебедева.
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