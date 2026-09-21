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Царьград

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В Сочи турист выбросил стул из окна гостиничного номера

В Сочи турист выбросил стул из окна гостиничного номера

В Сочи постоялец отеля устроил дебош, на место прибыла Росгвардия.В Хостинском районе Сочи в отеле произошёл инцидент с участием постояльца: из‑за агрессивного поведения туриста сотрудникам гостиницы пришлось нажать тревожную кнопку.

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