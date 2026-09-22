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Татар-информ

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Предприятие Татарстана открыло первый центр робототехники и ИИ в Африке

Предприятие Татарстана открыло первый центр робототехники и ИИ в Африке

Фото: официальный канал Минпромторга РТ в МАКС Предприятие Татарстана запустило первый в Африке центр робототехники и искусственного интеллекта.

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