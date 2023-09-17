Ротенберг поздравил Овечкина с 38-летием: «Главный посол российского хоккея в мире. Горжусь, что мы вместе трудились в сборной, чтобы приносить России победы»

Сегодня, 17 сентября, форварду «Вашингтона» исполнилось 38 лет. «От всей души поздравляю Александра Овечкина с днем рождения! Саня, ты настоящая легенда мирового хоккея! Я горжусь тем, что мы вместе работали в сборной, усердно трудились, чтобы радовать болельщиков ярким хоккеем и приносить России победы.