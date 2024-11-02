Острая на язык Степанова часто комментирует поведение звезд шоу-бизнеса в своем шоу на YouTube. Большинство знаменитостей не обращает внимание на колкие высказывания, однако есть те, кого задевает критика психолога.
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