Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +19°, пасмурно• Севастополь: +15°, пасмурно• Ялта: +14°, пасмурно• Алушта: +14°, облачно• Евпатория: +16°, пасмурно• Саки: +17°, пасмурно• Бахчисарай: +18°, дождь• Джанкой: +15°, пасмурно• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +11°,.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии