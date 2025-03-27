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Лента новостей Крыма

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Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг

Прогноз погоды в Крыму на четверг.• Симферополь: +19°, пасмурно• Севастополь: +15°, пасмурно• Ялта: +14°, пасмурно• Алушта: +14°, облачно• Евпатория: +16°, пасмурно• Саки: +17°, пасмурно• Бахчисарай: +18°, дождь• Джанкой: +15°, пасмурно• Судак: +12°, пасмурно• Феодосия: +11°,.

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