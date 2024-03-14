Драгалин: «И другие прокуроры могут уйти в отставку. Есть сомнения по поводу проверки»

Существует нежелание проходить процедуру проверки, и многие прокуроры уйдут в отставку до ее начала. Об этом заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, согласно которой после прокурора Виктории Фуртунэ и другие антикоррупционные прокуроры покинут свои должности.