Драгалин: «И другие прокуроры могут уйти в отставку. Есть сомнения по поводу проверки»

Существует нежелание проходить процедуру проверки, и многие прокуроры уйдут в отставку до ее начала. Об этом заявила глава Антикоррупционной прокуратуры Вероника Драгалин, согласно которой после прокурора Виктории Фуртунэ и другие антикоррупционные прокуроры покинут свои должности.
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