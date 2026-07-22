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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лебеф об Англии и 1:2 с Аргентиной: «Не хочу винить Тухеля на 100%. Если б я был Стоунзом или Пикфордом, гнал бы команду вперед при 1:1»

Франк Лебеф высказался о причинах поражения сборной Англии от Аргентины (1:2) в 1/2 финала ЧМ-2026 .

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