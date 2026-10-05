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Царьград

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Ким Кардашьян раскрыла свою жизнь после развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян раскрыла свою жизнь после развода с Канье Уэстом

Ким Кардашьян в интервью The Times рассказала о жизни после развода с Канье Уэстом и своём настоящем романе с Льюисом Хэмилтоном.

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