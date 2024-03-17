🏷🏷В Крыму на выборах Президента России проголосовало 1 млн 85 тысяч избирателей Данные представлены по состоянию на 20:00 16 марта.
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🏷🏷В Крыму на выборах Президента России проголосовало 1 млн 85 тысяч избирателей Данные представлены по состоянию на 20:00 16 марта.