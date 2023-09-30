CD Projekt RED: “Переход на Unreal Engine 5 не начнётся с нуля” CD Projekt RED объяснила через ди...

CD Projekt RED: “Переход на Unreal Engine 5 не начнётся с нуля”CD Projekt RED объяснила через директора Cyberpunk 2077 Гейба Аматанджело, что переход на Unreal Engine 5 не будет означать начало с нуля в плане инструментов разработки.
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