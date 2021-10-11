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Либералы недовольны космическими успехами России

Либералы недовольны космическими успехами России

В последнее время в России наметился тренд на крупные и амбициозные проекты. Еще недавно на слуху была новость о строительстве новых городов в Сибири, а до этого – создание второй ветки БАМа.

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