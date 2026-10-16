Губернатор Владимирской области Александр Авдеев обсудил с владельцем «Национальной мясной корпорации АГГРО» Артёмом Гниповым промежуточные итоги и перспективы свиноводческого комплекса в Александровском районе, который за девять месяцев выпустил 9,2 тысячи тонн мяса.
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