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В Госдуме дали оценку резолюции ПАСЕ о «противодействии России»

В Госдуме дали оценку резолюции ПАСЕ о «противодействии России»

Глава комиссии Государственной Думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела Российской Федерации Василий Пискарев заявил, что западные страны пытаются создать условия для работы своих «агентов влияния» и ужесточают законодательство, ограничивая права тех, кто защищает свой суверенитет.

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