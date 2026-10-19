МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Таможенники аэропорта Домодедово обнаружили в багаже у пассажира 30 кг радиоактивных белых сушеных грибов в заводской упаковке, сообщила пресс-служба Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
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