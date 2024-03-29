Британское исследование определило идеальный вес для взрослых с диабетом 2 типа, чтобы минимизировать риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний

Новое исследование, которое будет представлено в этом году на Европейском конгрессе по ожирению (ECO) в Венеции, Италия (12–15 мая), определяет оптимальный диапазон массы тела для взрослых с диабетом 2 типа, чтобы минимизировать риск смерти от любого сердечно-сосудистого заболевания, включая сердечную недостаточность, болезни сердца, инсульт и хроническую болезнь почек.