© las Haber Ajansı (İHA)В Эрзуруме нашли на полках букинистического магазина редкий экземпляр османскоязычного издания 1928 года книги «Идеалист‑учитель» («Mefkûreci Muallim») русского писателя-эмигранта Григория Петрова.
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