🔥В РФ ввели штраф до 500 тыс. рублей за замену газового оборудования без специалистов Согласно документу, для граждан штрафы составят от 5 до 10 тыс.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🔥В РФ ввели штраф до 500 тыс. рублей за замену газового оборудования без специалистов Согласно документу, для граждан штрафы составят от 5 до 10 тыс.