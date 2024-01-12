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Хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на авиаудары

Хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, несмотря на авиаудары

Global Look Press/Hani Al-Ansi/dpa Представители йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) продолжат атаки на связанные с Израилем гражданские суда в Красном море, несмотря на удары США и Великобритании по объектам хуситов.

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