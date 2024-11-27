Американский исследователь назвал варианты действий НАТО после применения Россией БРСД «Орешник» В зарубежных стран продолжают комментировать боевое испытание гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник».
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Американский исследователь назвал варианты действий НАТО после применения Россией БРСД «Орешник» В зарубежных стран продолжают комментировать боевое испытание гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник».
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