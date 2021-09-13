Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд — Лукашенко

Белоруссия планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений "Запад-2021" Обуз-Лесновский полигонБеларусь планирует закупить у России вооружений более чем на $1 млрд, заявил президент республики Александр Лукашенко журналистам, посещая в ходе военных учений «Запад-2021» Обуз-Лесновский полигон под Барановичами.