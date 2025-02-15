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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Почеттино стал фаворитом на смену Постекоглу в «Тоттенхэме». Аллегри и Терзич – в топ-10

Букмекеры допускают, что Маурисио Почеттино вернется на пост главного тренера «Тоттенхэма». 52-летний специалист котируется фаворитом на смену Энджа Постекоглу, на его назначение дают коэффициент 4.

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