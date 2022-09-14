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Tele2 запустила сеть в Хабаровском крае и предлагает протестировать ее за ноль рублей

Tele2 запустила сеть в Хабаровском крае и предлагает протестировать ее за ноль рублей

Tele2, российский оператор мобильной связи, официально запустила сеть в Хабаровском крае. Теперь жителям региона доступны все преимущества связи «по другим правилам»: быстрый мобильный Интернет, устойчивый «голос» и уникальные продукты Tele2.

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