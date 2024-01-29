В Госдуме предложили альтернативу новой схеме индексации пенсий

В Госдуме предложили оставить индексацию пенсий неработающим пенсионерам с 1 января. Об этом в интервью «Российской газете» сообщил председатель Комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
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