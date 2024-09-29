Россияне 30 сентября 2024 года отмечают День переводчика и День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии Ella Brams30 сентября — день, когда мир отмечает важность переводчиков, людей, которые помогают нам понимать друг друга, преодолевая языковые барьеры.