Путин заявил, что силы спецопераций помогают в решении задач СВО

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Опыт бойцов Сил специальных операций помогает в решении задач СВО, они действуют смело и решительно как на линии боевого соприкосновения, так и в тылу врага, на деле доказывают, что невыполнимых приказов для них нет, заявил президент РФ Владимир Путин.