Военное обозрение

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Военный эксперт сообщил о появлении на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

Военный эксперт сообщил о появлении на Купянском направлении наемников-саперов из Германии

Действующие на Купянском направлении украинские формирования получили не только мины немецкого производства, но и подкрепление в виде немецких наемников-саперов.

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