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Джеймс Джонс: «Мы сосредоточены на том, как добиться максимальной отдачи от Кевина Дюрэнта»

Генеральный менеджер «Финикса» определил направления развития команды. «Мы сосредоточены на том, как добиться максимальной отдачи от Кевина Дюрэнта.

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