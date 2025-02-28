Индонезия и Швейцария внедряют двойную систему образования

Программу профессионального образования по двойной системе, которая сочетает обучение в классе с производственным опытом, совместно разработали Индонезия и Швейцария, 27 февраля написало агентство ANTARA.
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