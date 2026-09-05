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Посол России указал на нежелание Канады расследовать дело нациста Гунько

Посол России указал на нежелание Канады расследовать дело нациста Гунько

Канадские власти пока не проявили готовности провести расследование деятельности украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) в составе 14-й гренадерской дивизии СС «Галичина».

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