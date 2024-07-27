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Калужские новости

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Чиновника из Калужской области оштрафовали за дробление госзакупки

Чиновника из Калужской области оштрафовали за дробление госзакупки

В Калужской области глава администрации сельского поселения раздробил муниципальный контракт на две части и был за это привлечен к ответственностиВ Калужской области глава администрации сельского поселения раздробил муниципальный контракт на две части и был за это привлечен к ответственности.

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