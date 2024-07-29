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Первые «девятиэтажки». В Онеге строят два жилых дома

Первые «девятиэтажки». В Онеге строят два жилых дома

Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Поморья Александр Цыбульский.Глава региона отметил, что ввод в эксплуатацию многоэтажных домов, рассчитанных на 144 и 156 квартир, позволит завершить в Онежском районе текущий этап программы переселения из аварийного жилья, которая реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда».

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