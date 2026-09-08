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Врач Волкова: тусклая кожа и круги под глазами – признак железодефицита

Врач Волкова: тусклая кожа и круги под глазами – признак железодефицита

Тусклая, бледная и сухая кожа и тёмные круги под глазами зачастую говорят о дефиците отдельных нутриентов и ухудшении общего состояния организма.

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