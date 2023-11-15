© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Владимир Киеве уже начали поднимать голову группировки, которые готовы уничтожить перед выборами Владимира Зеленского.
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