"Будет недетская заруба": политолог о том, как перед выборами на Украине могут "сожрать" Зеленского

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Комментарии
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Лев Добрый
Наркомана зе-ля должны сожрать и пусть сожрут, он это заслужил, как никто другой! Порошенко перед ним - просто школьник!😎👍😱😜
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