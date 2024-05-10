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Закон и Порядок

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Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

Песочные часы для душа, немцы стали есть меньше мяса и зарплаты в Германии

1. Новый модный аксессуар в Германии – песочные часы для душа (ссылка): Средневековье возвращается в Германию.

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