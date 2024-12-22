Путин дал старт платной ШМСД в Петербурге. Она станет первым этапом в создании Широтной магистрали скоростного движения.
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Путин дал старт платной ШМСД в Петербурге. Она станет первым этапом в создании Широтной магистрали скоростного движения.