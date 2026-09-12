🤖 ИИ может отсеять кандидата из-за неправильно оформленного резюме Искусственный интеллект способен обрабатывать резюме в несколько раз быстрее человека и работать круглосуточно, отметил эксперт по ИИ, руководитель ИИ-проекта Евгений Коновалов.
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