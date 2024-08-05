МО: огнеметная система ТОС-2 поддержала силы РФ на Авдеевском направлении

Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" группировки российских войск "Центр" поддержала штурмовиков на Авдеевском направлении в зоне проведения спецоперации, ударив реактивными термобарическими снарядами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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