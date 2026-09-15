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Solana более чем втрое увеличила лимит размера транзакции после обновления основной сети

Solana более чем втрое увеличила лимит размера транзакции после обновления основной сети

Solana увеличила максимальный размер транзакции с 1232 до 4096 байт. Это позволит разработчикам включать в одну транзакцию более сложные операции, в том числе доказательства с нулевым разглашением и новые схемы ончейн-подписи.

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