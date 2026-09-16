Чем заняться в Москве и Санкт-Петербурге 17–23 сентября: неделя со «Снобом»

Услышать музыку Рамо в исполнении musicAeterna под управлением Теодора Курентзиса, попасть на открытие «Фотобиеннале-2026» в честь 200-летия фотографии или увидеть, как современный танец оживает в исторических «Гаражах» Переделкина, — рассказываем, чем заняться и куда сходить на ближайшей неделе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия начнёт отп...
- SI Tesla представила...
- В В Норвегии из кла...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым