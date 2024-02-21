Первый день "Игр будущего" прошел в Казани: главное

Известия/Павел Волков В России 21 февраля началась новейшая спортивная история для всей планеты – родился вид соревнований из фантастических книг "Игры будущего", турнир на стыке двух миров: реального и виртуального.
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