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Дәүләт Думасына сайлауларда сайлаучыларның активлыгы 30,21 процентка җитте

Дәүләт Думасына сайлауларда сайлаучыларның активлыгы 30,21 процентка җитте

Россия Федерациясе Федераль җыены IХ чакырылыш Дәүләт Думасына сайлауда сайлаучыларның килүе Мәскәү вакыты белән 09:35 сәгатьтә 30,21 процент тәшкил иткән.

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