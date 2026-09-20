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Итальянский журналист сравнил выборы в Италии и России

Итальянский журналист сравнил выборы в Италии и России

Именно в Италии, а не в России существуют настоящие фиктивные выборы, заявил итальянский журналист Винченцо Лоруссо 20 сентября РИА Новости.

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