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"Соглашайся, дам больше денег": Какую работу русским девушкам предлагают китайцы

"Соглашайся, дам больше денег": Какую работу русским девушкам предлагают китайцы

В Китае русским девушкам предлагают работу, за которую платят почти 300 тысяч рублей. Кандидаток на вакансию готовы уговаривать: "Соглашайся, дам больше денег".

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