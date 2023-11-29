Студенты университета на Образцова стали чемпионами всероссийских соревнований по настольному теннису

Студенты университета транспорта в Марьиной роще в составе сборной команды города Москвы стали абсолютными чемпионами соревнований по настольному теннису XIII Всероссийского фестиваля студенческого спорта.
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