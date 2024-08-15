Молодые педагоги Челябинской области смогут получить 300 тысяч рублей. Но не сразу

В правительстве Челябинской области заявили о стимулирующих выплатах молодым педагогам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с нового учебного года молодые педагоги Южного Урала смогут получить стимулирующую выплату.
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