Молодые педагоги Челябинской области смогут получить 300 тысяч рублей. Но не сразу

В правительстве Челябинской области заявили о стимулирующих выплатах молодым педагогам. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, с нового учебного года молодые педагоги Южного Урала смогут получить стимулирующую выплату.